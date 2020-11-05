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НОВОСТИ

Главный редактор НГ Константин Ремчуков награжден японским «Орденом восходящего солнца»

12:27 03.11.2020 Источник: НГ-Online

Правительство Японии опубликовало 3 ноября список иностранных граждан, которые будут награждены орденами осенью 2020 года. В регионах, находящихся в ведении Посольства Японии в России, орденами будут награждены семь человек, в числе которых главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, - говорится в сообщении посольства Японии и России.

Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой Константин Ремчуков награжден за вклад в содействие развитию взаимопонимания между Японией и Россией.

Орденами от имени Императора Японии награждаются иностранные граждане, имеющие выдающиеся заслуги в сфере укрепления дружбы с Японией и в других областях.

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