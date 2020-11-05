0
0
725
НОВОСТИ

В Москве задержаны 8 участников ОПГ, легализовавшие более 10 тыс. мигрантов

13:00 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников преступной группы в Москве, легализовавших более 10 тысяч мигрантов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, ликвидированы две лаборатории по производству поддельных документов.

"В рамках возбужденного следственным отделом СУ по ВАО ГУ МВД России по городу Москве уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы, - сообщили в УФСБ. - Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось "легализовать" более десяти тысяч незаконных мигрантов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
9
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
83
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
116
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
151
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
188
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
184
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
192
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
192
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
192
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
240

Возврат к списку