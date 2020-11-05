В Москве задержаны 8 участников ОПГ, легализовавшие более 10 тыс. мигрантов
13:00 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников преступной группы в Москве, легализовавших более 10 тысяч мигрантов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, ликвидированы две лаборатории по производству поддельных документов.
"В рамках возбужденного следственным отделом СУ по ВАО ГУ МВД России по городу Москве уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы, - сообщили в УФСБ. - Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 года удалось "легализовать" более десяти тысяч незаконных мигрантов".
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