Глава Минюста России признал, что и сам иногда получает штрафы за вождение
13:05 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр юстиции России Константин Чуйченко тоже иногда получает штрафы за нарушение правил дорожного видения при вождении. Об этом он сообщил во вторник в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24", где вместе с председателем Ассоциации юристов России Владимиром Плигиным обсуждал будущий КоАП, в том числе бурную реакцию на предлагавшееся ранее повышение штрафов для нарушителей на дорогах (по предложению МВД - прим. ТАСС).
Министр юстиции признал, что и ему приходилось платить штрафы. "Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения", - сказал он. Чуйченко вспомнил, что когда работал в 90-е адвокатом, много времени проводил за рулем и неоднократно подвергался административному взысканию в виде штрафа за нарушение правил дорожного движения.
"Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас", - отметил министр.
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