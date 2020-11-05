0
0
705
НОВОСТИ

Один гражданин РФ погиб при крушении лодки у берегов Антальи - генконсульство

13:32 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин России погиб во вторник в результате крушения лодки с туристами у берегов курортной Антальи на юге Турции. Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Согласно информации турецких властей, прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности".

В дипмиссии добавили, что "в результате поисково- спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
9
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
83
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
116
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
151
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
188
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
184
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
192
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
192
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
192
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
240

Возврат к списку