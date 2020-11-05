Один гражданин РФ погиб при крушении лодки у берегов Антальи - генконсульство
13:32 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин России погиб во вторник в результате крушения лодки с туристами у берегов курортной Антальи на юге Турции. Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.
"Согласно информации турецких властей, прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности".
В дипмиссии добавили, что "в результате поисково- спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения".
Новости
- 18:03 05.11.2020
- Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
- 17:40 05.11.2020
- Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
- 17:12 05.11.2020
- Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
- 17:00 05.11.2020
- Против Трампа задействовали демонов - пастор
- 16:32 05.11.2020
- Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
- 16:20 05.11.2020
- В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
- 16:12 05.11.2020
- В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
- 16:00 05.11.2020
- За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
- 15:32 05.11.2020
- Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
- 15:12 05.11.2020
- Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать