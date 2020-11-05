Один гражданин РФ погиб при крушении лодки у берегов Антальи - генконсульство

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин России погиб во вторник в результате крушения лодки с туристами у берегов курортной Антальи на юге Турции. Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.

"Согласно информации турецких властей, прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности".

В дипмиссии добавили, что "в результате поисково- спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения".