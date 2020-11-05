На момент ликвидации Минкавказа его задолженность составляла 3 млрд руб. - Счетная палата

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задолженность Министерства по делам Северного Кавказа на момент его ликвидации составляла 3 млрд рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте Счетной палаты.

"На момент ликвидации Министерство по делам Северного Кавказа находилось в непростом финансовом положении: на балансе ведомства числилась дебиторская задолженность в размере 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняет аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, 80% имеющейся задолженности министерства составляет текущая задолженность Южной Осетии и Абхазии. "Она подлежит списанию при предоставлении отчетности о выполненных работах, предусмотренных двусторонними соглашениями о предоставлении финансовой помощи этим республикам", - добавила аудитор.

В то же время задолженность ФГУ "Южная дирекция реализации программ и проектов", по данным СП, составила 590 млн рублей, так как поставщики и исполнители работ своевременно не рассчитались с учреждением. "Неудовлетворительное финансовое состояние хозяйствующих субъектов-банкротов, а также длительность проведения процедур банкротства создают риск, что имеющаяся задолженность не будет взыскана в полном объеме и возникнет задолженность, безнадежная к взысканию. В итоге все это ляжет на Минэкономразвития, за которым теперь закреплены функции и полномочия упраздненного Минкавказа", - пояснила Орлова.

Кроме того, СП выявила нарушения при формировании ликвидационной бюджетной сметы, среди которых отсутствие обоснованного расчета плановых сметных показателей на сумму 167,6 млн рублей. Также были выявлены нарушения при списании имущества, принадлежащего Минэкономразвития, которое находилось в распоряжении Минкавказа, в связи с чем существует риск утраты 487 единиц движимого имущества на сумму 3 млн рублей.

Председатель ликвидационной комиссии Минкавказа Олег Хацаев согласился с выводами Счетной палаты. "Мы принимаем во внимание замечания Счетной палаты, в том числе в части списания основных средств. На сегодняшний день уже проведена инвентаризация этого имущества, оно подготовлено к передаче", - приводятся в сообщении слова Хацаева.