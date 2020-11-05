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Дефицит кадров и загрузка больниц - главные проблемы в борьбе с пандемией - Минздрав РФ

14:12 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Загруженность больниц и дефицит медицинских кадров являются основными проблемами в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России, заявила во вторник директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова.

"Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Куликова подчеркнула, что нагрузка на инфраструктуру и ресурсы отечественной системы здравоохранения сейчас возросла кратко.

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