В Австрии задержаны выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа - посол РФ
14:32 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа, по некоторым данным, задержаны в Австрии после теракта в Вене. Об этом сообщил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии, - сказал дипломат. - Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет".
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