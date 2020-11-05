В Австрии задержаны выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа - посол РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа, по некоторым данным, задержаны в Австрии после теракта в Вене. Об этом сообщил во вторник посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии, - сказал дипломат. - Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет".