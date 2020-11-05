Минздрав обеспокоен, что россияне все чаще используют антибиотики при коронавирусе
15:00 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав обеспокоен тем, что россияне все чаще используют антибиотики при коронавирусе, которые бесполезны для его лечения. Об этом во вторник заявила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.
"Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев говорил, что антибактериальная терапия при лечении новой коронавирусной инфекции неэффективна, однако случаи назначения антибиотиков медиками при лечении COVID-19 сегодня превышают нормы в десятки раз.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 46,9 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 673 686 случаев заражения, выздоровели 1 251 364 человека, умерли 28 828. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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