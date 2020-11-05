В РФ может быть расширен перечень лиц, для которых будет обязательна геномная регистрация

15:12 Источник: Эхо Москвы

Правительство внесло законопроект, расширяющий перечень лиц, для которых будет обязательна геномная регистрация.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень лиц, для которых будет обязательна государственная геномная регистрация. В него попадут все осужденные, отбывающие наказание в тюрьмах, подозреваемые в совершении преступлений, а также лица под административным арестом.

Правительство считает, что геномная информация поможет раскрывать и расследовать преступления. Эхо Москвы