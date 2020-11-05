Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с COVID-19 близкой к катастрофе

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Украина назвала ситуацию с COVID-19 близкой к катастрофе. Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов на заседании Верховной рады.

Ранее министр сообщил о рекордном числе заболевших в последние сутки. По его словам, коронавирус подтверждён у 8 899 человек. Ещё 157 пациентов скончались.

«Мы подошли к точке невозврата, мы близки к катастрофе. Ситуация критическая не только на Украине, но и во всём мире», — цитирует Степанова РИА Новости. Глава Минздрава добавил, что украинцам следовало бы «приготовиться к неизбежному», поскольку «легко пройти вторую волну невозможно». «Наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями», — подытожил министр здравоохранения. Говорит Москва