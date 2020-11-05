В подмосковном Путилкове открыто новое отделение полиции

15:57

Фото Дениса Трудникова

Губернатор Московской областисовместно с начальником ГУ МВД России по Московской областиоткрыл отделение полиции в Путилково.

Отдел "Отрадненское" в городском округе Красногорск создан по поручению губернатора – местные жители жаловались, что в микрорайоне не хватает сотрудников полиции для поддержания порядка.

"Каждый человек хочет чувствовать себя в безопасности, чтобы он и его близкие спокойно шли на работу, дети возвращались из школы. В Путилково был огромный запрос на новый отдел полиции, и нам удалось организовать его в достаточно короткое время. Я надеюсь, что каждый из сотрудников полиции приложит максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность и жизнедеятельность наших жителей", - сказал Андрей Воробьёв.

Отдел полиции разместился в здании площадью почти 500 кв. м, которое безвозмездно передано УМВД. В нем базируются дежурная часть, отдел участковых, группа уголовного розыска, миграционный пункт. Здесь будут работать около 40 сотрудников.

Губернатору доложили о реализации системы "Безопасный регион" в Подмосковье, которая является второй по величине в России. В Московской области установлена 51 тыс. камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, жилом секторе, торговых, офисных объектах, развлекательных центрах, учебных заведениях, на автовокзалах, дорогах. Все они подключены к Единому порталу видеонаблюдения Московской области. В регионе также внедряется система распознавания лиц и номеров автомобилей. Продолжается оснащение видеонаблюдением многоквартирных домов- камерами оборудованы более 10 тыс. подъездов.

Губернатор передал ГУ МВД России по Московской области штабной автобус, который приобретен по программе "Безопасность Подмосковья". Он оснащен телефонной, спутниковой, радиосвязью, видеонаблюдением, автономными системами жизнеобеспечения. Имеется возможность проводить видеоконференцсвязь.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Андрей Воробьёв вручил областные награды представителям Красногорского УМВД. Подмосковье по итогам 9 месяцев вошло в топ-10 регионов с самым низким уровнем преступлений. С 2013 число правонарушений в Московской области сократилось на треть.