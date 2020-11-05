Подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в Линце - СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемый в совершении теракта в Вене задержан в городе Линц. Об этом сообщила во вторник австрийская газета "Кронен-цайтунг".

По ее информации, задержанный был застигнут врасплох и не оказал сопротивления. Другой стрелок был ликвидирован полицией в понедельник.