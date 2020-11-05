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Принято решение о затоплении горящей с 1 ноября нефтяной шахты в Коми - компания

16:12 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб принял решение затопить горящую нефтяную шахту "Яреганефти" в Республике Коми. Подача воды начинается, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть".

"Оперативный штаб принял решение о подаче воды для ликвидации возгорания в шахте на основании решения суда о признании двух горняков подрядной организации погибшими. Подача воды уже начинается. Все оборудование было привезено, смонтировано и подготовлено заранее для затопления шахты", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее во вторник Ухтинский городской суд признал двух пропавших в горящей шахте горняков погибшими. Как указал в требовании прокурор, установление факта смерти является основанием для организации работодателем расследования группового несчастного случая со смертельным исходом. Установление факта смерти необходимо также для получения близкими погибших региональных и федеральных компенсационных выплат. После признания шахтеров погибшими планировалось принять решение о затоплении шахты, сообщал во вторник ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Пожар в нефтяной шахте №3 "Яреганефти" начался 1 ноября на глубине 200 метров, с этого момента велись поисково-спасательные работы и тушение пожара. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ. В момент пожара в шахте находились 82 рабочих. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 217 УК РФ).

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