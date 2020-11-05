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Захваченные Арменией азербайджанские земли должны быть освобождены - аятолла Хаменеи

16:32 03.11.2020 Источник: Интерфакс

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи во вторник призвал незамедлительно положить конец вооруженному конфликту между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

"Война между нашими соседями, Азербайджаном и Арменией, - это печальное событие, которое должно прекратиться как можно скорее", - написал Хаменеи в своем твиттере.

"Конечно, азербайджанские земли, захваченные Арменией, должны быть освобождены, а армянскому населению этих земель необходимо обеспечить безопасность", - добавил аятолла.

При этом он отметил, что в случае, если причастные к военным действиям террористы приблизятся к иранской границе, "с ними расправятся решительным образом".

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