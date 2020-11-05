Глава МИД Японии Мотэги Тосимицу поздравил Константина Ремчукова с высокой наградой

16:04 Источник: НГ-Online

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу поздравил главного редактора и генерального директора «Независимой газеты» с присуждением награды «Орден восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса также поздравил Константина Ремчукова с присуждением ордена.