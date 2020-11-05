Большинство россиян относится к Дню народного единства как к дополнительному выходному - опрос
17:00 03.11.2020 Источник: Интерфакс
Отмечающийся 4 ноября в России День народного единства как праздник воспринимает каждый пятый россиянин (20%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие во вторник в "Интерфакс".
Почти три четверти сограждан (71%) относятся к этому дню, скорее, как к дополнительному выходному, показало исследование. 9% сограждан затрудняются определиться со своей позицией по данному вопросу.
Большинство россиян (62%) считают правильным, что в качестве Дня народного единства в РФ в своё время выбрана дата 4 ноября - годовщина освобождения в 1612 году Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского от польских войск, свидетельствуют данные опроса. Неправильной дату для праздника в качестве годовщины этого исторического события считают 15% респондентов или почти каждый седьмой россиянин.
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