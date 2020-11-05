0
0
1238
НОВОСТИ

В Новосибирской области приостанавливается оказание плановой медпомощи

17:12 03.11.2020 Источник: Интерфакс

Оказание плановой медицинской помощи в Новосибирской области приостанавливается, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов журналистам во вторник.

"В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что в регионе за все время эпидемии заболело 1545 медицинских работников, 11 из них скончались.

Хальзов добавил, что Новосибирская область получит 105 млн рублей на закупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19.

По данным оперштаба, на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 тыс. 844 случая коронавирусной инфекции (182 за сутки), 14 тыс. 648 пациентов выписаны с выздоровлением (147 за сутки).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
9
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
83
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
116
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
151
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
188
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
184
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
192
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
192
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
192
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
240

Возврат к списку