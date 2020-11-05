В Новосибирской области приостанавливается оказание плановой медпомощи
17:12 03.11.2020 Источник: Интерфакс
Оказание плановой медицинской помощи в Новосибирской области приостанавливается, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов журналистам во вторник.
"В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19", - сказал глава ведомства.
Он также отметил, что в регионе за все время эпидемии заболело 1545 медицинских работников, 11 из них скончались.
Хальзов добавил, что Новосибирская область получит 105 млн рублей на закупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19.
По данным оперштаба, на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 тыс. 844 случая коронавирусной инфекции (182 за сутки), 14 тыс. 648 пациентов выписаны с выздоровлением (147 за сутки).
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