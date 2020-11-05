Порядка 2 000 наемников с Ближнего Востока участвуют в конфликте в Карабахе - Лавров

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность наемников с Ближнего Востока в зоне нагорнокарабахского конфликта приближается к двум тысячам. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам", - сказал он.