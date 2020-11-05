В России идет работа над несколькими сериями ледоколов, которым нет аналогов в мире - Путин
18:31 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, не имеющих аналогов в мире, ведется в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник во время торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации на новом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что Россия обладает "уникальным ледовым флотом", занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. По словам российского лидера, это первенство необходимо постоянно подтверждать: наращивать позиции, обновлять и укреплять флот, внедрять передовые технологии.
"Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире, - сказал Путин. - За ними будущее".
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