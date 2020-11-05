Уровень оценки угрозы терроризма в Британии повышен до предпоследнего

19:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценка террористической угрозы в Великобритании повышена до предпоследнего, серьезного уровня. Об этом написала во вторник в "Твиттере" глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного", - сообщила она.

Нынешний уровень, четвертый по пятибалльной шкале, означает, что теракты в Великобритании "в высшей степени возможны". За ним следует только критический уровень. Изменение было сделано на следующий день после вылазки террористов в столице Австрии.