Уровень оценки угрозы терроризма в Британии повышен до предпоследнего
19:41 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оценка террористической угрозы в Великобритании повышена до предпоследнего, серьезного уровня. Об этом написала во вторник в "Твиттере" глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.
"Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного", - сообщила она.
Нынешний уровень, четвертый по пятибалльной шкале, означает, что теракты в Великобритании "в высшей степени возможны". За ним следует только критический уровень. Изменение было сделано на следующий день после вылазки террористов в столице Австрии.
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