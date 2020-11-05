В связи с терактом в Вене, в Швейцарии задержаны два человека

20:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека были задержаны в городе Винтертур в Швейцарии в связи с терактом в Вене, в результате которого погибли четыре человека. Об этом говорится в заявлении полиции кантона Цюрих, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Расследование полиции привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями", - указано в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают, каким образом задержанные были связаны с человеком, устроившим нападение в Вене.