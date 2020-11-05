В связи с терактом в Вене, в Швейцарии задержаны два человека
20:39 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека были задержаны в городе Винтертур в Швейцарии в связи с терактом в Вене, в результате которого погибли четыре человека. Об этом говорится в заявлении полиции кантона Цюрих, опубликованном во вторник на ее сайте.
"Расследование полиции привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями", - указано в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают, каким образом задержанные были связаны с человеком, устроившим нападение в Вене.
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