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Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной - президент конференции ОПЕК

20:15 03.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар во вторник заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа. Он выступил на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента.

"Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной. Не исключено дальнейшее резкое падение цен на нефть под влиянием второй волны пандемии коронавируса", - цитирует его информационное агентство Альжери Пресс Сервис.

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