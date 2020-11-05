Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной - президент конференции ОПЕК

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар во вторник заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа. Он выступил на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента.

"Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной. Не исключено дальнейшее резкое падение цен на нефть под влиянием второй волны пандемии коронавируса", - цитирует его информационное агентство Альжери Пресс Сервис.