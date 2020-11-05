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Власти и жители крупных городов США готовятся к возможным беспорядкам после выборов

21:00 03.11.2020 Источник: Интерфакс

Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами, сообщает телеканал CNN.

Строители работали круглые сутки, чтобы возвести эти сооружения на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться.

Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где, как напоминает телеканал, проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Владельцы заколачивают витрины досками, фанерой.

В частности, к беспорядкам начали готовиться люксовые сети универмагов Saks Fifth Avenue, а также популярные в США Macy's. Магазины Tiffany также оборудуют витрины специальной защитой.

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