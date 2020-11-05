В Москве вручили награды лауреатам премии "Гордость нации"

23:18

Фото Михаила Безугольникова

В музыкальном театре «Геликон-опера» вручили награды всероссийской общественной премии «Гордость нации», приуроченной ко Дню народного единства. говорится в сообщении. Мероприятие впервые проводится по инициативе общественной организации «Ассамблея народов России». Лауреатов награждали по семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

В конкурсе могли участвовать представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.