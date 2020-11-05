Церемония вручения наград премии "Гордость нации" прошла в "Геликон-опере"
10:03 04.11.2020
В Москве состоялась церемония вручения премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Премию впервые вручают в нынешнем году по инициативе общественной организации «Ассамблея народов России».
Лауреатов определяли в семи номинациях: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»; «За вклад в сохранение и развитие родных языков»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»; «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».
В номинации «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества» представители Московского дома национальностей директор В.Б. Тарасов, первый заместитель директора Д.Г. Сафаралиева, начальник Московского центра интеграции – начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти Г.В. Бурова стали победителями, получив звания лауреатов I степени.
Подведомственный Департаменту национальной политики и межрегиональных связей Москвы «Московский дом национальностей» ежегодно проводит более 800 мероприятий различного формата, среди которых фестивали, просветительские лектории, концертные программы и выставки.
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