По данным СМИ, Байден пока немного впереди Трампа на выборах президента США

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 237 голосов выборщиков, действующий президент США Дональд Трамп - 213. Такие оценки привел телеканал "Фокс ньюс".



Байден считает, что подсчет голосов на выборах в стране может затянуться как минимум до утра среды. Об этом политик заявил в ночь на среду во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Мы сможем узнать результаты не раньше утра. Но на это может понадобиться и больше времени, как я неоднократно предупреждал", - отметил демократ.

"Не мне и не президенту Дональду Трампу определять, кто победил на нынешних выборах. Американскому народу надлежит это решать", - подчеркнул Байден, добавив, что испытывает оптимизм по поводу исхода голосования в стране. Он выразил благодарность всем своим сторонникам и призвал их не терять веры в благополучный результат выборов.

"Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать", - сказал Байден. "Мы знали об этом, поскольку было беспрецедентное досрочное голосование и голосование по почте, это потребует времени. Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов", - добавил он.



Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в своей победе на выборах главы государства, пообещав сделать заявление позднее ночью.

"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер у себя в "Твиттере". Этот пост он опубликовал сразу после выступления его соперника демократа Джозефа Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования.