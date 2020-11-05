По данным СМИ, Байден пока немного впереди Трампа на выборах президента США
09:30 04.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 237 голосов выборщиков, действующий президент США Дональд Трамп - 213. Такие оценки привел телеканал "Фокс ньюс".
Байден считает, что подсчет голосов на выборах в стране может затянуться как минимум до утра среды. Об этом политик заявил в ночь на среду во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).
"Мы сможем узнать результаты не раньше утра. Но на это может понадобиться и больше времени, как я неоднократно предупреждал", - отметил демократ.
"Не мне и не президенту Дональду Трампу определять, кто победил на нынешних выборах. Американскому народу надлежит это решать", - подчеркнул Байден, добавив, что испытывает оптимизм по поводу исхода голосования в стране. Он выразил благодарность всем своим сторонникам и призвал их не терять веры в благополучный результат выборов.
"Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать", - сказал Байден. "Мы знали об этом, поскольку было беспрецедентное досрочное голосование и голосование по почте, это потребует времени. Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в своей победе на выборах главы государства, пообещав сделать заявление позднее ночью.
"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер у себя в "Твиттере". Этот пост он опубликовал сразу после выступления его соперника демократа Джозефа Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования.
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