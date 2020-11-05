Республиканцы пока лидируют на выборах в Сенат Конгресса США
10:40 04.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республиканцы и демократы идут практически вровень на выборах в Сенат Конгресса США, однако члены Республиканской партии пока получают небольшой перевес. Такой прогноз приводит в среду телеканал "Фокс ньюс".
Согласно этим данным, республиканцы обеспечивают себе контроль над 17 местами из 35, которые оспариваются в ходе этих перевыборов. Демократы, в свою очередь, лидируют в 11 штатах. В целом при текущем раскладе в Сенате нового созыва республиканцы смогут контролировать 47 мест из 100, тогда как демократы - 46. Судьба еще семи в настоящий момент остается неизвестной.
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