Данные о заражении коронавирусом в России на 4 ноября
11:09 04.11.2020 Источник: Интерфакс
В РФ за сутки очередной антирекорд по коронавирусу, количество новых случаев составило 19 тыс. 768, умерли за сутки 389 пациентов, выздоровели - 15 тыс. 567, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 тыс. 768 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 937 (25,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Начиная с 30 октября, количество новых случаев коронавируса в РФ, выявляемых за сутки, держалось на отметке, превышающей 18 тыс. Накануне во вторник было выявлено 18 тыс. 648 случаев.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 826. Накануне во вторник было 5 тыс. 150.
За минувшие сутки в российской столице по выздоровлению были выписаны 3 тыс. 852 человека, скончались за сутки 68 человек.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 млн 693 тыс. 454 случаев коронавирусной инфекции (+1,2%), Количество умерших за весь период составило 29 тыс. 217 человек. За весь период по выздоровлению выписан 1 млн. 266 тыс. 931 человек, в том числе 15 тыс. 567 выписаны за последние сутки.
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