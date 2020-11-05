Трамп считает, что уже выиграл президентские выборы
10:55 04.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп считает, что добился переизбрания в результате нынешних американских выборов, а его соперник Джозеф Байден мошенничает, чтобы не признавать поражения.
"Это конфуз для нашей страны. Мы готовились победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы действительно победили на этих выборах", - заявил республиканец Трамп, выступая в среду рано утром в Белом доме.
"Таким образом, наша (республиканцев - прим. ТАСС) цель теперь - гарантировать целостность [итогов выборов] на благо этой страны. Это очень значительный момент. Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны", - убежден Трамп. Байден представляет Демократическую партию США.
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