Трамп считает, что уже выиграл президентские выборы

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что добился переизбрания в результате нынешних американских выборов, а его соперник Джозеф Байден мошенничает, чтобы не признавать поражения.

"Это конфуз для нашей страны. Мы готовились победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы действительно победили на этих выборах", - заявил республиканец Трамп, выступая в среду рано утром в Белом доме.

"Таким образом, наша (республиканцев - прим. ТАСС) цель теперь - гарантировать целостность [итогов выборов] на благо этой страны. Это очень значительный момент. Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны", - убежден Трамп. Байден представляет Демократическую партию США.