В продуктах питания Роспотребнадзор коронавирус не обнаружил

12:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, они найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции.

"Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб", - говорится в сообщении.