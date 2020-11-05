В продуктах питания Роспотребнадзор коронавирус не обнаружил
12:01 04.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, они найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции.
"Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 18:03 05.11.2020
- Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
- 17:40 05.11.2020
- Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
- 17:12 05.11.2020
- Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
- 17:00 05.11.2020
- Против Трампа задействовали демонов - пастор
- 16:32 05.11.2020
- Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
- 16:20 05.11.2020
- В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
- 16:12 05.11.2020
- В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
- 16:00 05.11.2020
- За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
- 15:32 05.11.2020
- Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
- 15:12 05.11.2020
- Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать