В Москве задержаны несколько участников несогласованной акции националистов

14:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организатор шествия националистов Никита Зайцев и участники акции были задержаны в среду у станции метро "Цветной бульвар" в центре Москвы, передает корр. ТАСС с места событий.

Были задержаны сам Зайцев и несколько человек в масках. Перед задержанием организатор шествия заявил, что не собирается создавать помехи для движения машин и пешеходов.

Сейчас полицейские в громкоговоритель предупреждают, что акция не была согласована.