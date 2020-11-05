Путин назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН принять законы, защищающие чувства верующих

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих. Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников встречи с представителями религиозных конфессий, которая прошла в среду в режиме видеоконференции.

"Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме", - сказал президент, пообещав дать МИД РФ соответствующее поручение.

Путин отметил, что российские инициативы "далеко не всегда проходят" на международных площадках, "хотя некоторые действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию" со стороны членов ООН.