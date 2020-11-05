Литва с 7 ноября вводит карантин по всей территории страны

16:45 Источник: Интерфакс

В Литве с субботы с целью остановить распространение коронавируса на три недели вводится всеобщий карантин, постановило в среду правительство.

"С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19 мы предлагаем объявить на всей территории Литвы карантин", - представил проект постановления на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Постановление было принято, карантин вступает в силу 7 ноября и будет действовать до 29 ноября включительно.