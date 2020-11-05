Власти ЕС одобрили новый "черный список", куда включен Лукашенко

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко", - сказал он.