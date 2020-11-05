К борьбе с пандемией Швейцария подключает армию

17:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение в среду задействовать до 2,5 тыс. военнослужащих в мероприятиях по борьбе с пандемией в связи с резким ростом заболеваемости в стране.

"В связи со второй волной пандемии число случаев заболевания резко растет", - отмечается в сообщении правительства. Выросло число пациентов в больницах, включая отделения интенсивной терапии. Власти ряда кантонов обратились с просьбой о помощи со стороны армии. В этой ситуации "Федеральный совет решил поддержать сектор общественного здравоохранения, мобилизовав до 2 500 военных из вспомогательной службы".

Это решение будет действовать до 31 марта 2021 года. Военнослужащие будут оказывать помощь гражданским больницам и кантональным органам здравоохранения. Речь идет, в частности, о предоставлении санитарных автомобилей с водителями.