ЦИК Молдавии назначил дату второго тура выборов президента

18:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия Молдавии назначила на 15 ноября второй тур выборов президента, в который выходят действующий глава республики Игорь Додон и руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду, которое проходит в формате видеоконференции, сообщает корр. ТАСС.

На этом заседании были подведены итоги голосования. Согласно эти данным, Санду набрала 487 тыс. голосов, Додона получил 439 тыс.