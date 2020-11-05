ЦИК Молдавии назначил дату второго тура выборов президента
18:04 04.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная избирательная комиссия Молдавии назначила на 15 ноября второй тур выборов президента, в который выходят действующий глава республики Игорь Додон и руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду, которое проходит в формате видеоконференции, сообщает корр. ТАСС.
На этом заседании были подведены итоги голосования. Согласно эти данным, Санду набрала 487 тыс. голосов, Додона получил 439 тыс.
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