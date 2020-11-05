Террорист в Вене действовал в одиночку - следствие

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи на основе изучения видеозаписей свидетелей теракта в Вене считают, что стрелявший молодой человек действовал в одиночку. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, следователи изучили видеозаписи, которые были предоставлены МВД свидетелями и очевидцами происшествия. "Изучение видео завершено.<...> Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей", - сказал министр на пресс- конференции в Вене.