Британский парламент проголосовал за введение в стране карантина до 2 декабря

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали в среду за введение общенационального карантина, который продлится с 5 ноября до 2 декабря. В ходе голосования, которое транслировал в прямом эфире парламентский телеканал, за соответствующую инициативу высказались 516 депутатов при 38 проголосовавших против.

Оппозиционная Лейбористская партия поддержала предложение консервативного правительства премьер-министра Бориса Джонсона. При этом лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что принимаемые сейчас меры опоздали на несколько недель. Внутри правящей партии тори решение правительства, напротив, вызвало раскол, и часть депутатов- консерваторов нарушили партийную дисциплину, отказавшись поддерживать введение карантина. По их мнению, столь жесткие меры нанесут слишком сильный удар по экономике Соединенного Королевства.