Власти РФ выделят средства на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19, состояние которых позволяет лечиться на дому
07:55 05.11.2020 Источник: REGNUM
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся очень напряженной. Общее количество случаев заражения коронавирусом приближается к 1,6 млн за всё время пандемии, продолжают фиксироваться федеральные и региональные «рекорды» по числу новых носителей, растёт количество летальных исходов. Заполняемость коечного фонда в ряде регионов достигла 95%, в связи с чем разворачиваются дополнительные койки, усиливаются ограничения и контроль за их соблюдением.
Чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения, власти РФ приняли решение незамедлительно выделить средства для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, состояние которых позволяет лечиться на дому. Также регионы получат весомую федеральную помощь на закупку средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, на транспортное обслуживание пациентов и медиков, на улучшение материально-технической базы медучреждений, противостоящих пандемии.
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