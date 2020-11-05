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НОВОСТИ

Протесты в Белоруссии не утихают, несмотря на жёсткость их подавления

08:10 05.11.2020 Источник: REGNUM

В Белоруссии почти три месяца не утихают массовые акции протеста, связанные с прошедшими 9 августа выборами президента, по итогам которых ЦИК страны официально признал победу Александра Лукашенко. Они продолжаются, даже несмотря на жёсткость подавления манифестаций силовиками, использующими многочисленные спецсредства и применяющими по отношению к протестующим пытки. На манифестантов заводятся уголовные дела, оппозиционно настроенные студенты отчисляются из вузов, однако эти и другие подобные меры не приводят к желательному для властей результату: протестная активность не идёт на спад и охвативший республику политический кризис не прекращается. 29 октября Лукашенко вынужден был в очередной раз произвести кадровые перестановки в силовом блоке.

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