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НОВОСТИ

В Дании решили уничтожить всех норок из-за коронавируса

08:20 05.11.2020

Все норки в Дании будут уничтожены после обнаружения у животных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Как передаёт DR, выявленный у норок мутировавший вирус может распространяться среди людей и снижать способность к образованию антител.

По данным издания, в Дании зарегистрировано 1137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что коронавирусная инфекция может перейти на домашних животных. RT


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