В Дании решили уничтожить всех норок из-за коронавируса
08:20 05.11.2020
Все норки в Дании будут уничтожены после обнаружения у животных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.
Как передаёт DR, выявленный у норок мутировавший вирус может распространяться среди людей и снижать способность к образованию антител.
По данным издания, в Дании зарегистрировано 1137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что коронавирусная инфекция может перейти на домашних животных. RT
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