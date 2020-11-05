В Дании решили уничтожить всех норок из-за коронавируса

08:20

Все норки в Дании будут уничтожены после обнаружения у животных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Как передаёт DR, выявленный у норок мутировавший вирус может распространяться среди людей и снижать способность к образованию антител.

По данным издания, в Дании зарегистрировано 1137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что коронавирусная инфекция может перейти на домашних животных. RT



