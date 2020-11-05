В мире побит суточный рекорд по смертям от COVID-19
08:28 05.11.2020 Источник: РОСБАЛТ
В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, более 48,2 млн человек инфицировались коронавирусом. За сутки число смертей от инфекции составило 9763, что стало рекордом с начала пандемии.
Первое место по заболеваемости сохраняют США, там уже 9,4 млн пациентов.
В первой пятерке также Индия (8,3 млн заразившихся), Бразилия (5,5 млн), Россия (около 1,7 млн) и Франция (1,5 млн).
За пандемию вирус убил свыше 1,2 млн больных. В «рейтинге смерти» ведут Штаты, Бразилия, Индии.
В России насчитывается 29 тыс. летальных исходов.
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