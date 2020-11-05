В мире побит суточный рекорд по смертям от COVID-19

08:28 Источник: РОСБАЛТ

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, более 48,2 млн человек инфицировались коронавирусом. За сутки число смертей от инфекции составило 9763, что стало рекордом с начала пандемии.

Первое место по заболеваемости сохраняют США, там уже 9,4 млн пациентов.

В первой пятерке также Индия (8,3 млн заразившихся), Бразилия (5,5 млн), Россия (около 1,7 млн) и Франция (1,5 млн).

За пандемию вирус убил свыше 1,2 млн больных. В «рейтинге смерти» ведут Штаты, Бразилия, Индии.

В России насчитывается 29 тыс. летальных исходов.