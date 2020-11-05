Устроивший стрельбу в Вене был один - глава МВД Австрии

08:35 Источник: РОСБАЛТ

Устроивший стрельбу в Вене 2 ноября был один. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает австрийский телеканал ORF.

«В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник», — сообщил Нехаммер журналистам, уточнив, что это стало понятно после проверки видеозаписей, которые прислали очевидцы нападения. По его словам, было изучено более 20 тыс. видео с места преступления. При этом перед атакой на центр Вены власти Словакии получили сведения о террористе, который пытался закупить боеприпасы, однако спецслужбы проигнорировали информацию из-за «ошибок в коммуникации», добавил Нехаммер.

Глава МВД Австрии уточнил, что по этому делу были задержаны 14 человек, среди них — граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и России. Возраст задержанных — от 18 до 26 лет.