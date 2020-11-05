Штаб Байдена запустил "сайт переходного периода" для подготовки к президентству
08:45 05.11.2020 Источник: РОСБАЛТ
Начал действовать «сайт переходного периода», предназначенный для отслеживания процесса передачи власти от действующего президента США Дональда Трампа демократу Джо Байдену, хотя подсчет голосов на выборах еще не завершен.
На сайте опубликовано одно сообщение, в котором говорится, что команда переходного периода ведет подготовку к тому, чтобы администрация Байдена и Харрис смогла «приступить к работе в первый же день». В сообщении отмечается, что выбор президента остается за американским народом, но кризисы, с которыми столкнулась страна, требуют немедленного реагирования.
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