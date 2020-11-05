Явка на выборах президента США стала самой большой за 120 лет - СМИ

09:00 Источник: Эхо Москвы

Явка на выборах президента США составила 66,8% и стала самой большой за 120 лет. Об этом сообщается на сайте United States Election Project. Свои голоса отдали почти 160 миллионов американских избирателей. Более высокая явка наблюдалась в 1900 году, тогда проголосовали 73,7% избирателей. Эхо Москвы