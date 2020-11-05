Белоруссия хочет приобрести нефтяное месторождение в России
09:05 05.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Белоруссия хочет купить нефтяное месторождение в России. Об этом, как передает белорусское госагентство БелТа, стало известно после телефонных консультаций российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По утверждению белорусских СМИ, Путин эту идею поддержал. Эхо Москвы
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