Белоруссия хочет приобрести нефтяное месторождение в России

09:05 Источник: Эхо Москвы

Белоруссия хочет купить нефтяное месторождение в России. Об этом, как передает белорусское госагентство БелТа, стало известно после телефонных консультаций российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По утверждению белорусских СМИ, Путин эту идею поддержал. Эхо Москвы



