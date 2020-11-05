Бундестаг официально не признал итоги прошедших в Белоруссии выборов

09:20 Источник: РБК

Бундестаг (немецкий однопалатный парламент) принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на его сайте.

В резолюции под названием «Белоруссия — освободить политических заключенных, позволить провести новые свободные и честные выборы, укрепить гражданское общество и инициировать конституционную реформу» говорится, что 9 августа «голосование не было справедливым и честным».

Немецкие парламентарии утверждают, что президент республики Александр Лукашенко добился победы путем «массовых фальсификаций» и при помощи «лояльной избирательной комиссии». Предварительно он зачистил избирательное поле, «арестовав своих конкурентов». Все это лишает его легитимности, говорится в резолюции. РБК