Бундестаг официально не признал итоги прошедших в Белоруссии выборов
09:20 05.11.2020 Источник: РБК
Бундестаг (немецкий однопалатный парламент) принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на его сайте.
В резолюции под названием «Белоруссия — освободить политических заключенных, позволить провести новые свободные и честные выборы, укрепить гражданское общество и инициировать конституционную реформу» говорится, что 9 августа «голосование не было справедливым и честным».
Немецкие парламентарии утверждают, что президент республики Александр Лукашенко добился победы путем «массовых фальсификаций» и при помощи «лояльной избирательной комиссии». Предварительно он зачистил избирательное поле, «арестовав своих конкурентов». Все это лишает его легитимности, говорится в резолюции. РБК
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