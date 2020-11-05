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В Раде не исключили начало процедуры импичмента президента

09:32 05.11.2020 Источник: Газета.Ru

Политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к его импичменту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Об этом сообщает сайт партии.

По словам парламентария, власть на Украине «рухнула».

«Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе», – сказал Кива.

Он отметил, что украинский лидер сам заявил, что руководствуется интересами внешних сил — послов стран-членов G7 и партнеров, которые обещают Киеву разную помощь. По мнению Кивы, это «еще одно подтверждение внешнего управления» Украиной.  Газета.Ru

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