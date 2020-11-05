Главу ФИФА предложили лишить членства в МОК
10:00 05.11.2020 Источник: Газета.Ru
Международный олимпийский комитет получил жалобу на главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который является членом МОК. Об этом сообщает Le Monde.
По информации издания, жалоба была подана 26 октября адвокатом Филиппом Ренцом, представляющим интересы компании Sport 7, специализирующейся «на управлении в спортивной среде и начавшей в 2017 году расследовать дела о незаконной деятельности футбольных агентов».
Sport 7 потребовала от МОК немедленного начала расследования в отношении главы ФИФА с целью его исключения из комитета, так как он нарушил несколько правил Олимпийской хартии.
Летом 2020 года прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в отношении Инфантино. Главу ФИФА уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации. Газета.Ru
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