В США впервые за сутки выявили свыше 100 тысяч новых случаев коронавируса
10:05 05.11.2020 Источник: Газета.Ru
В США впервые зарегистрировали больше 100 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом пишет газета The Washington Post.
Как сообщает издание, в 17 штатах, в том числе в Вирджинии, Канзасе, Теннеси, был зафиксирован наибольший прирост случаев заражения COVID-19.
За все время с начала пандемии в США выявлено свыше 9,4 млн случаев коронавируса, 232,5 тыс. пациентов умерли.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. Газета.Ru
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